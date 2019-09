Oud-dwangarbeiders uit Apeldoorn vragen erkenning voor leed aan NS

De Apeldoornse dwangarbeiders werden door de Duitse bezetter tewerkgesteld in kamp Rees, net over de grens bij Zevenaar. De jongens en mannen waren opgepakt tijdens de Razzia van 2 december 1944. Van de 11.000 opgepakte mannen werden er 4500 geselecteerd om dwangarbeid te verrichten. Van die groep gingen er uiteindelijk 850 op transport naar het Duitse kamp Rees. In dit kamp zijn honderden dwangarbeiders overleden als gevolg van ondervoeding, mishandeling of ziekte.

Spoorwegstaking

De dwangarbeiders reisden net als de afgevoerde Joden, Roma en Sinti met de trein. Omdat ze eind 1944 niet via Arnhem konden reizen, ging de trein met een omweg via Deventer, Hengelo en Gronau/Bocholt naar Zevenaar om zo weer bij Elten uit te komen. Of de Apeldoornse dwangarbeiders bij de NS in aanmerking komen voor een vergoeding is nog maar de vraag, weet ook stichtingsvoorzitter Arend Disberg. ,,Ik heb contact met de NS gehad. Zij stellen dat hun personeel na de Spoorwegstaking van 17 september 1944 niet meer hebben gereden. Maar wie reed er dan? Van wie waren de locs en door wie werden ze bestuurd? Ze vertrokken immers van een NS-station’’, vraagt Disberg zich af. ,,Op die vragen willen de oud-dwangarbeiders graag antwoord.’’