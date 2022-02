Oud-gynaecoloog Nagel uit Apeldoorn gebruikte eigen zaad om vrouwen zwanger te maken: ‘Schamen? Helemaal niet!’

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch bracht begin deze maand naar buiten dat Nagel tussen 1977 en 1985 zeker vier keer zijn eigen sperma gebruikte om vrouwen zwanger te maken. De later naar Apeldoorn verhuisde Nagel was in die periode gynaecoloog van het Carolusziekenhuis in Den Bosch, dat later opging in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.