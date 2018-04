Oud-Hollandse spelletjes bij Apeldoornse basisschool De Zevensprong

Voor de zesde keer worden de Koningsspelen gevierd op Nederlandse basisscholen. Deelnemende scholen eten in de ochtend het gesponsorde Koningsontbijt. Eveline Berns, locatiedirecteur van De Zevensprong, doet met haar school sinds het begin mee. ,,Het gaat natuurlijk om de lol, maar ook de afwisseling tussen inspanning en ontspanning is belangrijk. Sport is onwijs belangrijk voor kinderen. Bij het ontbijt benadrukken we het belang van goed eten in de ochtend.''

Daniëlle de Vries (11) uit groep 7 heeft geen last van het warme weer. ,,Er is een tafel waar je water kunt halen. De Koningsspelen zijn heel gezellig. Sporten en buitenspelen is ook super belangrijk, want alleen maar binnen zitten is niet goed voor je.''

Berns: ,,We kiezen bewust voor oud-Hollandse spelletjes zoals zaklopen, koekhappen en een kruiwagenrace, want het is natuurlijk een echte Hollandse dag. Het springkussen huren we elk jaar, want dat bevalt de kinderen altijd heel goed.''