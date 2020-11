Oud-schaatsster uit Wenum-Wiesel is wél vereerd met eigen straat in Deventer

Politie rukt voor vierde keer uit naar twee ouderen in Klarenbeek voor melding van schietpar­tij

13 november Voor de vierde keer in twee weken tijd is de politie uitgerukt voor de melding van een schietpartij aan de Hooiland in Klarenbeek. Op het bewuste adres wonen een oudere man en een vrouw (84 en 80).