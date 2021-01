Oud-verpleegkundige Maurits (56) gaat helpen in zorghotel Apeldoorn: ‘Het zal je vader of moeder maar zijn die daar ligt‘

Militair verpleeg­kun­di­ge Milou over inzet in Brinkhoven in Heerde: ‘Ik zou het zo weer doen’

31 december Haar militaire collega’s zijn vandaag begonnen in zorghotel Chrysant in Apeldoorn om te helpen tijdens de covid-crisis. Sergeant-majoor Milou schoot dit voorjaar tijdens de eerste coronagolf in verzorgingshuis Brinkhoven in Heerde te hulp. De bijzondere missie maakte grote indruk op de 30-jarige verpleegkundige van Defensie.