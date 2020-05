Oud-wethouder Herman Bos, bedenker van het stadswarenhuis in Apeldoorn, overleden

Plunderen­de Vikingen en loslopende apen in het bos; Sander Hurenkamp presen­teert Canon van Apeldoorn

4 mei Een verdedigingswerk tegen plunderende Vikingen, wraakzuchtige Spanjaarden die Apeldoorn in brand steken, maar ook loslopende apen in het bos. Om de lokale historie tastbaar te maken voor zijn leerlingen bracht geschiedenisleraar Sander Hurenkamp ze samen in zijn Canon van Apeldoorn.