‘Oude zeikbejaarde’ kan borst natmaken na afbreken van festival in Apeldoorn

Lumido durft klank- en lichtfes­tijn toch niet aan, maar broedt op najaarseve­ne­ment in Apeldoorns park Berg en Bos

13:25 Hij had de vergunning al aangevraagd, maar zet alsnog een streep door zijn plan. Toch geen Lumido deze maand in het Apeldoornse park Berg en Bos, besloot organisator Bernard ’t Jong na veel wikken en wegen. Hij broedt nu op een alternatief voor de herfst- of kerstvakantie.