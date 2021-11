Oudere man komt in Apeldoorn hard ten val met fiets

Bekenden van ‘grote knuffel­beer’ treuren om dodelijk slachtof­fer raadselach­ti­ge schietpar­tij Apeldoorn

De schietpartij in Apeldoorn waarbij in de nacht van woensdag op donderdag een man om het leven kwam, is nog met raadsels omgeven. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. Meerdere bronnen, onder wie z'n beste vriend, geven aan dat het slachtoffer Michel Zuman is. Vrienden van hem zijn in rouw. ,,Zo groot voor buiten, maar zo klein van binnen, grote knuffelbeer.”

1 november