Ouderen een risico in het verkeer? Instructeur Gerrit (72) kan erover meepraten: ‘Soms gevaar op de weg’

Dolfinari­um legt roken in de buiten­lucht (deels) aan banden: 'We moeten met de tijd mee'

Het heeft even geduurd maar het Dolfinarium in Harderwijk gaat nu ook overstag. Als een van de laatste grote dierenparken in het land wordt het roken in de buitenlucht deels aan banden gelegd. Tegen de zomer is het park voorzien van rookzones waar wél mag worden gerookt. ,,We denken nog na op welke plekken en hoe we ze gaan inrichten”, zegt directeur Alex Tiebot.