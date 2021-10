Ouderen in Apeldoorn stellen zelf programma samen voor een middagje uit

Professionele voorstellingen wisselen af met zelf georganiseerde activiteiten, zoals een pubquiz of Fadocafé. De aftrap is zondag 7 november met een middag vol verhalen, zang en muziek tijdens de boekpresentatie ‘Zwanenzang in Ochtendgloren’. Anderhalve week later vertelt de voorstelling ‘Een zorg voor later’ twee ontroerende en prikkelende verhalen over zorgen voor ouderen in de diverse en snel veranderende samenleving. De aanvangstijd is altijd 15.00 uur.