Ouderenwooncentrum Ugchelen ‘op slot’ na besmetting onder bewoners en personeel

Krijgt drugscrimi­neel vat op buitenge­bied van Apeldoorn? ‘Je kunt slechts één keer weigeren’

16 september Het buitengebied van Apeldoorn mag geen vrijplaats worden voor de georganiseerde misdaad. Bijvoorbeeld voor drugscriminelen in leegstaande schuren. Betere samenwerking is nodig, want deze miljardenindustrie gaat niet voorbij aan de ‘Hoofdstad van de Veluwe’, benadrukt burgemeester Ton Heerts.