Ouderplatform Apeldoorn organiseert borrel rondom passend onderwijs

Apeldoornse hond Boef gevonden in Duitsland

10 september De Apeldoornse hond Boef, die in de nacht van vrijdag op zaterdag uit een geparkeerde auto in Apeldoorn verdween, is gevonden in Duitsland. Baasje Mohamed Mouhdad kreeg zondagmiddag via een Facebookpagina van hondenliefhebbers bericht dat Boef zou zijn gevonden.