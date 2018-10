Ouders Apeldoornse Noa (8) reizen 140 kilometer per dag om haar naar school te brengen

Het was een keuze die na veel beraad is gemaakt. Noa ging naar de Passe-Partout. Een school, bijna om de hoek. Waar mogelijk werd ingespeeld op de behoefte van Noa. Maar dat was niet genoeg. ,,Kinderen zijn niet parttime hoogbegaafd'', zegt Daniëlle. ,,Op de Passe-Partout kon Noa twee uur in de week naar een Plusklas. Daar was goede begeleiding. Die uren waren echt nuttig. Maar het duurde lang voor Noa voor er dan weer zo'n volgende ochtend kwam.'' Verder kreeg Noa per week een uur begeleiding van Annemieke Groot-Koerkamp, van BliQ op Begaafdheid. ,,Ook daar was ze op haar plaats'', constateert haar moeder.