Ouders Hoederloogroep-kinderen willen hervorming jeugdzorg met petitie afdwingen

Over de aanleiding om nu tot deze actie over te gaan zegt woordvoerster Babette Brouwer: ,,Afgelopen week hebben we bij Pluryn met minister De Jonge een gesprek gehad en het werd ons toen pijnlijk duidelijk dat er geen oplossing in het verschiet ligt. Er wordt verwezen naar de gemeenten en Pluryn, maar daar hebben we geen vertrouwen in. En er wordt gesproken over plekken voor kinderen die er gewoon niet zijn.”

Nationaal probleem

Volgens Brouwer gaat het om een nationaal probleem en moet de minister zijn verantwoordelijkheid nemen. ,,Het is natuurlijk fijn als je je zorg mag uiten tegen hem, maar als er verder niks mee gedaan wordt dan moeten we verder gaan. Want ook bij gesprekken met lokale bestuurders bestaat veel onkunde over dit onderwerp en mensen die naar elkaar verwijzen. Het is een kastje-muur-onderwerp geworden.”