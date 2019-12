Ouders Hoenderloo Groep eisen inspraak bij sluiting jeugdzorginstelling

Bij Orderbos is de cirkel rond voor ‘opa’ Fennebeu­mer: ‘Ik kan nog niet denken aan stoppen’

11:53 Mark Fennebeumer is na ruim twaalf jaar in de top van het amateurvoetbal terug bij Orderbos, dat zondag in een Apeldoorns onderonsje in de vierde klasse F op eigen veld Groen Wit'62 treft. ,,Ik kwam altijd op het goede moment bij clubs terecht.''