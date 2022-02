Ouders in Apeldoorn kunnen opgelucht ademhalen: jaren cel én TBS voor pedofiel

Ouders in Apeldoorn en Twente kunnen opgelucht ademhalen. Hun kinderen hebben voorlopig niets vrezen van Alwin van den B. Voor het plegen van seksueel misbruik bij zeker zestien minderjarige meisjes is de 46-jarige Apeldoorner vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar plus TBS met dwangverpleging.

Dat deed hij in eerste instantie in zijn eigen buurt. Als de ‘Apeldoornse potloodventer’ veroorzaakte afgelopen zomer veel opschudding in de wijk De Maten. Maar nadat de politie hem op 25 juli waarschuwde, verlegde hij zijn werkterrein naar het oosten van het land. De vrachtwagenchauffeur viel tussen het laden en lossen door meisjes in Rijssen en Vriezenveen lastig.

Aan vagina gezeten

In de meeste gevallen liet hij kinderen in speeltuintjes ‘slechts’ zijn geslachtsdeel zien. Maar in een aantal gevallen ging hij nog veel verder. Niet alleen vroeg hij ze - tevergeefs - aan zijn ‘lolly’ te likken. Bij een van de meisjes zat hij, nota bene op de dag dat ze zeven werd, aan haar vagina.

Welke impact dat had, vertelde haar moeder twee weken terug in de Zutphense rechtbank. Dat verhaal ging door merg en been. ,,Onze dochter is bang geworden. Durft niet meer alleen naar buiten, klampt zich aan ons vast en durft niet meer te slapen. En dat heb jij veroorzaakt met je walgelijke gedrag’’, beet ze Van den B. toe. ,,Haar eerste seksuele ervaring had iets moois moeten zijn en ze had zelf moeten bepalen met wie. We hopen dat je flink gestraft wordt, zodat je voorlopig niet de kans krijgt dit nog iemand aan te doen.’’

Jarige jet

Ze werd op haar wenken bediend. Want de rechtbank veroordeelde hem vandaag tot een gevangenisstraf van 36 maanden en tbs met dwangverpleging. Van den B. bekende alleen het voorval van de jarige jet; daar had hij ook beelden van gemaakt. De rechters achten bewezen dat hij zedendelicten heeft gepleegd bij zeker zestien meisjes tussen de 4 en 10 jaar oud.

In hun vonnis halen ze aan dat Van den B. (in 2019 ook al veroordeeld voor een zedenmisdrijf) volgens de psychiater en de psycholoog een pedofiele stoornis van het niet exclusieve type heeft. ‘Door die stoornis is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Geadviseerd is tbs met voorwaarden op te leggen. De reclassering acht de kans dat tbs met voorwaarden mislukt reëel.’