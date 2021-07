Ouders ten einde raad over jeugdzorg in Apeldoorn: ‘Sorry, we nemen uw zoon niet in behandeling, ons geld is op’

Hoe maak je snoepjes en drop? Het antwoord ligt verscholen op een bedrijven­ter­rein in Twello

2 juli We aten tijdens de coronacrisis massaal snoep, zo werd onlangs duidelijk. Maar wat weten we eigenlijk van snoep en dropjes? Hoe wordt het gemaakt? En hoe zien de dropjes en winegums van de toekomst er uit? Antwoorden op deze vragen liggen, enigszins verscholen, op een industrieterrein in Twello. Daar waar zelfs plantaardige snoep is ontworpen.