Ouders van Apeldoornse die kinderen om leven bracht volgen alle zittingen

De 38-jarige vrouw uit Apeldoorn die ervan wordt verdacht haar kinderen van zes en acht jaar in 2013 te hebben vermoord was niet aanwezig bij het gerechtshof in Arnhem. Ook haar advocaat liet verstek gaan. Haar ouders waren er wel.

De zitting in hoger beroep was proforma, alleen bedoeld voor de verlenging van de voorlopige hechtenis. In februari vond ook al een proforma-zitting plaats. Toen werd al bepaald dat er op 5 juli pas iets gebeurt. Dan is er een regie-zitting, waarop partijen verzoeken kunnen indienen. Deskundigen moeten komen zeggen hoe het verder moet.

Niet alleen de verdachte, ook het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank twee jaar geleden. De rechters legden de vrouw in maart 2016 een gevangenisstraf van negen jaar op plus tbs met dwangverpleging voor de dubbele moord. Het Openbaar Ministerie had veertien jaar en tbs geëist.

De vraag die bij het hof opnieuw aan de orde zal komen, is of de anti-depressiva die de vrouw slikte van invloed is geweest op haar handelen. Volgens haar advocaat kan niet worden aangetoond dat de moeder met voorbedachten rade haar kinderen van het leven heeft beroofd. Door bijwerkingen van de anti-depressiva zou ze niet goed haar wil hebben kunnen bepalen en kan alleen doodslag worden bewezen. Met het Openbaar Ministerie zag de rechtbank dat na het horen van deskundigen anders.

Pillen

De zwakbegaafde vrouw slikte de pillen al jaren, maar niet regelmatig. Die dag in oktober 2013 schreef ze een afscheidsbrief, draaide ze de deur op slot en deed ze de gordijnen dicht. Vervolgens bracht ze met een mes haar kinderen om het leven. Daarna probeerde ze zichzelf van het leven te beroven. De politie vond haar met verwondingen aan haar onderarm.

De rechtbank merkte in haar vonnis op dat de vrouw niet alleen aan haarzelf, maar ook aan de vader, grootouders en andere familieleden onnoemelijk veel en onherstelbaar leed heeft toegebracht.

De ouders van de vrouw zijn op elke zitting aanwezig, zo ook op de proforma gisteren, ook al was duidelijk dat er niet veel besproken zou worden.