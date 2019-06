Over drie weken kan Apeldoorn jumpen in voormalig gebouw van PostNL

Het dak van het complex is 11 meter is opgehoogd, waardoor een jumphal is ontstaan van bijna 2.500 vierkante meter. Jumpen is van de ene naar de andere trampoline springen. Bij Street Jump Apeldoorn kan dit op 10 verschillende area’s met in totaal zo’n 50 trampolines. Daarnaast kan men over grote obstakels heen springen, is er een big Airbag, een Jumpcaroussel en een groot Ninja Parcours. De diverse Jump area’s verschillen van niveau en moeilijkheidsgraad.