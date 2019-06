Over een maand duidelijk of bouwer van vergister in Klarenbeek zijn vergunning kwijtraakt

Eind deze maand neemt de gemeente een besluit of de vergunning voor de bouw van een vergister in Klarenbeek wordt ingetrokken. Initiatiefnemer Tonnie Veldhuis heeft de vergunning al jaren, maar volgens de gemeente is er een te lange periode geen bouwactiviteit geweest waardoor de vergunning ingetrokken kan worden.