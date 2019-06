Over twee weken kan er gekart worden in Apeldoorn

Jeukrupsen­plaag Apeldoorn loopt uit de hand: ‘We pakken nu alleen de schoolplei­nen nog aan’

6:00 De overlast van de eikenprocessierups in Apeldoorn loopt op dit moment de spuigaten uit. Het aantal meldingen ging gisterochtend over de zevenhonderd heen, waar dat er vorig jaar maximaal driehonderdvijftig waren. ,,We pakken op dit moment alleen de meldingen over schoolpleinen nog aan, de rest moet wachten’’, vertelt Bert-Jan van Zetten, die de aanpak van ziekten en plagen in de gemeente coördineert.