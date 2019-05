Over vier ruimtes verdeelde hennepplantage opgerold na stankmeldingen in centrum Apeldoorn

De politie heeft woensdagmorgen aan de Rustenburgstraat in het centrum van Apeldoorn na diverse stankmeldingen een hennepkwekerij opgerold. Deze was verdeeld over vier ruimtes in een woning en behelsde liefst 400 planten.