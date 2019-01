Overbodige borden al eerder weg in Apeldoorn

De drie organisaties stelden vorige maand dat een op de vijf borden in Nederland geen functie heeft of verkeerde instructies geeft. De VVD wilde van Willems weten hoe dat in Apeldoorn is. Die partij nam in 2014 zelf al het initiatief overbodige borden te inventariseren om ze weg te laten halen. Dat heeft effect gehad, constateert Willems. ,,Raadslid Roel van Swam kwam met die oproep net voor de verkiezingen en kondigde in december een herhaling daarvan aan. Maar sindsdien bleef het stil, wat betekende dat er kennelijk geen nieuwe voorbeelden werden gevonden.’’