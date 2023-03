Overbuurman Omnizorg Apeldoorn heeft knoop in de maag: ‘Waarom slaapt deze dakloze buiten?’

volleybal Dynamo haalt Zweeds internatio­nal uit Barneveld naar Apeldoorn: ‘Hij behoort tot de beste libero’s in de eredivisie’

Terwijl de strijd om de landstitel bij de mannen pas de komende weken in volle hevigheid losbarst, kijkt de regerend landskampioen al over het huidige volleybaljaar heen. In de persoon van libero Edvin Svärd heeft Dynamo deze week de eerste nieuwe aanwinst voor het seizoen 2023-2024 gecontracteerd.