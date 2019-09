‘Overheid betaalt twee keer voor meubels Paleis het Loo in Apeldoorn’

Lodewijk Napoleon, de jongere broer van keizer Napoleon en van 1806 tot 1810 de Nederlandse koning, liet in de eerste helft van de negentiende eeuw op staatskosten meubels vervaardigen voor het Loo. Later betaalde de overheid nogmaals voor deze meubels, blijkt uit het onderzoek van de krant.

Topoverleg

Tussen 1982 en 2009 nam de rijksoverheid vrijwel de gehele inboedel van de paleizen over, waarvoor 20 miljoen gulden werd betaald aan de erfgenamen van prinses Juliana. Vóór de eigendomsoverdracht is er een topoverleg waar onder meer koningin Juliana en prins Bernhard bij aanwezig zijn. Een week na het overleg doet een commissie uitspraak over de eigendomsverhoudingen. De koninklijke commissie bestempelt de inventarissen van Soestdijk, Huis ten Bosch, delen van Noordeinde en Het Loo als ‘volledig eigendom van de koninklijke familie', meldt NRC. Daardoor hoeven de taxateurs van het Loo geen onderzoek te doen naar de eigendomsgeschiedenis van de meubels op Het Loo. En dus werd er niet vastgesteld dat een groot deel van het aan te kopen meubilair op Het Loo al staatseigendom was. En dat terwijl de meubels uit die tijd goed gedocumenteerd zijn.

Staatskosten

Napoleon had zo'n tweeduizend meubels voor Het Loo laten maken, betaald uit de overheidskas. Driehonderd daarvan vormen nog altijd een belangrijk deel van de collectie van Het Loo. Ook in andere koninklijke paleizen staan meubels die Napoleon op staatskosten voor Het Loo heeft laten maken. ‘De overheid betaalde dus twee keer voor een waardevol deel van de inventaris van Het Loo: de eerste keer in de eerste helft van de negentiende eeuw en anderhalve eeuw later nog eens.’ Welk bedrag de staat dubbel heeft betaald zou lastig te bepalen zijn. ‘De op staatskosten vervaardigde empire-meubels die NRC in het taxatierapport kan terugvinden, zijn gewaardeerd op bedragen tussen de 20.000 en 30.000 gulden.’