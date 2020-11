Overijssel trekt aan bel bij minister over directe lijn Deventer-Amsterdam CS

Vorige maand werd duidelijk dat medio 2029 die Intercity-verbinding in de plannen van NS en ministerie ophoudt te bestaan. Die trein rijdt dan naar Amsterdam-Zuid in plaats van naar Centraal. Reizigers zijn dan vanaf Amersfoort aangewezen op een sprinter of stoptrein om op Amsterdam CS te komen. Die plannen leidden tot een orkaan aan reacties; er werden politieke vragen gesteld op allerlei niveaus, tot in de Tweede Kamer aan toe. Ook in Overijssel zijn er zorgen over: Christenunie, PvdA en GroenLinks vroegen om opheldering.