Overijsselse miljoenen naar Stedendriehoek

Veluwse Onderwijs­groep verbiedt leerlingen deelname aan klimaatac­tie in Den Haag

Leerlingen van de tien voortgezet onderwijsscholen van de Veluwse Onderwijsgroep mogen donderdag in Den Haag geen actie voeren tegen de klimaatveranderingen. Het gaat om 9.000 scholieren van negen scholen in de gemeente Apeldoorn en het Veluws College in Twello.