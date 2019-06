Overlast door jeukrups neemt toe in Apeldoorn: Gemeente kan alle meldingen niet direct oppakken

Begin deze maand viel het met het aantal meldingen nog mee, in tegenstelling tot dezelfde periode een jaar eerder. Dat had vermoedelijk ook te maken met het koelere weer van dit jaar. Vorig jaar was de overlast in Apeldoorn groot, toen kon begin juni de bestrijding bij een melding al niet overal direct in gang gezet worden vanwege het hoge aantal meldingen. De gemeente sprak van een ‘extreme’ situatie, die vermoedelijk veroorzaakt werd door het warme weer. Eind juni zat de rups in zeker 2300 bomen, twee keer zoveel als in het jaar ervoor.