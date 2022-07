Overlast in Apeldoornse woonwijk nu wél voorkomen bij kofferbakverkoop: ‘Was voor de bewoners niet fijn’

Het is de tweede - van in totaal vijf zaterdagen - dat de stichting WHOE een kofferbakverkoop houdt op het terrein van voetbalvereniging Victoria Boys. De eerste editie vorige week zaterdag gaf volgens Ans de Haan behoorlijk wat opstoppingen in de aanpalende wijk Orden. ,,We willen de buurt niet tot last zijn. Dus tijdens de evaluatie hebben we besloten verkeersregelaars in te huren.”