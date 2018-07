Overleden Apeldoornse vrouw 'zorgde vooral voor anderen'

Aurélie V.: 'twaalf maanden antidepres­si­va slikken is teveel, ik ben geen proefko­nijn'

6:14 'Mate van waarschijnlijkheid, het design van het onderzoek en factoren'. Woorden die niet zouden misstaan in een les over statistiek, stonden gisteren centraal in een regiezitting rond de zaak van Aurélie V. De Apeldoornse vrouw (38) doodde in oktober 2013 haar twee kinderen, waarvoor ze in maart 2016 tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging werd veroordeeld.