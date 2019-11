Overleden kunstenares Maïté Duval hield van haar naakte vrouw aan Stationsstraat in Apeldoorn

Of het verhaal waar is? Nou, het is in ieder geval een mooi verhaal. Dat de borsten van het Ainsi soit-elle slijtageplekken vertonen omdat veel passerende mannen het beeld juist daar even aanraken. Of het verhaal waar is? Ook wie heel goed op de specifieke plek kijkt ziet er niets bijzonders.