Overleden man in Apeldoorn stierf natuurlijke dood

De politie meldde dinsdagochtend dat er een lichaam was gevonden in een woning aan de Ploeg. De politie tikte een ruit in om de woning in te komen. Dit gebeurde omdat de man de deur niet open deed toen er iemand bij hem langs kwam. De politie zette vervolgens de omgeving af en startte een onderzoek naar de dood van de man. Hieruit bleek dat de man een natuurlijke dood was gestorven.