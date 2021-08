Overleden persoon aangetroffen in Apeldoornse woning: ‘Vermoedde al dat er iets aan de hand was’

UPDATE & VIDEOPolitieagenten hebben dinsdagochtend in een flat in Apeldoorn een overleden persoon aangetroffen. De dienst Forensische Opsporing is aan de Schimmelpenninckstraat aanwezig voor onderzoek. Volgens omwonenden zou het om de bewoner van de woning gaan. Zij maakten zich eerder nog zorgen om hem. ,,Hij was er toen niet van gediend dat we de politie alarmeerden.’’

De politie is sinds een uur of tien vanochtend aanwezig in de woning in Apeldoorn-Zuid. ,,Wij doen op dit moment onderzoek om een misdrijf uit te kunnen sluiten, er is op dit moment niets dat daarop wijst’’, meldt de woordvoerder van politie.

Volgens omwonenden hing er al een tijd ‘een vreselijke stank’ en waren er aan de binnenkant van de ramen al langere tijd vliegen te zien. Hoelang de overleden persoon al in de woning ligt is onduidelijk.

Melding

Buurvrouw Janny Jonker, die twee deuren verderop woont, zegt vorige week een melding te hebben gedaan bij woningbouwvereniging Ons Huis. Die partij kan dat vooralsnog niet bevestigen.

,,Die geur was niet normaal’’, zegt Jonker. ,,Ik vermoedde al dat er iets aan de hand was. En nu staat er allemaal politie op de stoep’’, wijst ze naar de agenten en de dienst Forensische Opsporing. Met witte pakken aan en een gasmasker op begeven zij zich in de woning.

Volledig scherm In een woning aan de Schimmelpenninckstraat in Apeldoorn is dinsdagochtend een overleden persoon aangetroffen. De politie doet onderzoek. © Luciano de Graaf

Sterke lucht

Ook naaste buurvouw Mathilda Talla rook al langer dan een week een sterke lucht en zag de vliegen op de ruiten. ,,Hij was rond de 60 jaar. We zagen hem zelden. Hij kwam bijna niet buiten’’, zegt Talla. ,,Ik heb hem één keer gezien. Hij had een bril en een baardje. Verder weet ik niets van hem. Er kwam ook nooit iemand over de vloer.’’

Toch waren alle signalen van de afgelopen weken voor zowel Talla als Jonker geen redenen om de politie te bellen. Jonker stelt dat ze dat door een aantal jaren geleden ‘niet durfde’.

Quote Hij zei mij dat hij er niet van gediend was dat ik de politie erbij had gehaald. Volgens hem redde hij zich prima Janny Jonker, buurvrouw

,,Toen heb ik de politie eens gealarmeerd omdat ik hem nooit zag of hoorde. Ik maakte mij toen al zorgen of hij nog leefde. Maar er bleek destijds niets aan de hand. Dat heeft hij mij later ook wel duidelijk laten weten. Hij zei mij dat hij er niet van gediend was dat ik de politie erbij had gehaald. Volgens hem redde hij zich prima. En nu is hij overleden. Enorm triest.’’

Volledig scherm In de woning waar de overleden persoon is gevonden zijn vele vliegen te zien aan de binnenkant van de ramen. © Luciano De Graaf