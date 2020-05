Overleden persoon gevonden op speelplaats in Zuiderpark in Apeldoorn

Bako Sorany van Theater Zonder Grens voelt zich in zijn ziel gesneden door brandscha­de

8:00 Het is een emotionele week voor Bako Sorany, oprichter en regisseur van theatergezelschap Theater Zonder Grens. Al een paar keer is hij gaan kijken bij de opslag aan de Boerhaavestraat waar de spullen liggen opgeslagen. Ruim 25 jaar aan toneelattributen. Door een brand is bijna alles zwartgeblakerd. En dat doet hem pijn.