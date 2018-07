Overname Autohaas Groep door PGA Nederland

Autohaas heeft vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Het bij de groep behorende schadecentrum Apeldoorn maakt ook deel uit van de beoogde overname door PGA Nederland. Als de Autoriteit Consument en Markt instemt met de overname kan deze naar verwachting nog voor het derde kwartaal van 2018 zijn afgerond. Leasemaatschappij XLLease van Autohaas wordt overgenomen door Volkswagen Pon Financial Services BV.

Positie

Bestuursvoorzitter van PGA Nederland, Simon Luijckx, uit op de PGA-site zijn vreugde over de ontwikkelingen. ,,De overname van Autohaas is een mooie uitbreiding en versterkt onze positie in de regio. Het verzorgingsgebied sluit naadloos aan op het verzorgingsgebied van het door ons per 1 januari 2016 overgenomen Pouw Automotive. Daarnaast betekent het dat we onze (merken)portefeuille uitbreiden met Skoda en Seat.''