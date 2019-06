Overname Bouwbedrijf Timmer door Linthorst maakt groei mogelijk in regio Apeldoorn

Vier generaties familiebedrijf en een geschiedenis van meer dan een eeuw; in een veranderende wereld is het zakelijk gezien ondanks het verleden verstandig om een sterke partner in de armen te sluiten, besloot Timmer. ,,We horen niet bij de kleintjes, maar ook niet bij de groten. Voor kleine klussen zijn we soms te duur, voor grote worden we soms niet benaderd. Bij Linthorst speelde dat ook.’’