Oversteek waar Lars (18) omkwam onderzocht door Apeldoorn ‘maar heeft niks met ongeluk te maken’

Oud-minister Cramer: ‘Stop op gratis retour sturen’

13:21 Online iets kopen en retour sturen, we doen het allemaal zo gemakkelijk. Maar het is een onhoudbaar probleem aan het worden, omdat die producten, eenmaal uit de verpakking, vaak niet meer opnieuw kunnen worden verkocht. Ze worden of vernietigd, of opgekocht door opkopers en zogezegd gerefurbished, een nieuwe trend.