Overtollig zand wordt uit Apeldoorns Kanaal gehaald

video Automobi­lis­te ramt muur in centrum van Twello, 89-jarige bewoner schrikt zich rot

11:52 In het centrum van Twello heeft een automobiliste maandagochtend een tuinmuur geramd. Dit gebeurde bij de parkeergarage achter supermarkt Aldi, in de Van Spiegelstraat. Bij het ongeluk was ook een fietser betrokken.