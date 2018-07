Overval aan Venkelstraat in Apeldoorn

Verboden te zwemmen vanwege gevaarlij­ke blauwalg. Peter (68) uit Wijhe neemt gewoon een duik.

9:35 Even lekker afkoelen in een zwemplas in de buurt? Pas op, zeggen specialisten. Want stilstaand water herbergt met deze hoge temperaturen talloze bacteriën, waar zwemmers ziek van kunnen worden. ,,Ga alleen het water in op plekken waar gecontroleerd wordt”, schetst kenner Miquel Lurling van de Wageningen Universiteit.