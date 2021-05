Overval in Apeldoorn en wapenbezit bij klopjacht: tbs en celstraf of is het bewijs te mager?

Jeugdbibli­o­theek in Ugchelen verdwijnt niet zomaar, als het aan de VVD ligt: ‘Groot gemis’

25 mei De VVD-fractie in Apeldoorn is verbaasd over de definitieve sluiting van de jeugdbibliotheek in Ugchelen. In schriftelijke vragen aan de gemeenteraad onderschrijft de partij het belang van de bieb in het dorp. VVD-raadslid Stefani Hilferink hoopt dan ook dat cultuurhuis CODA het besluit in heroverweging neemt.