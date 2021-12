Overval in Apeldoorn: politiemacht rijdt 70 kilometer verderop Fiat 500 klem en pakt verdachten op na waarschuwingsschoten

VIDEO | updateDe politie is vanochtend een klopjacht begonnen om de daders te achterhalen van een woningoverval in Apeldoorn. De mogelijke daders werden een paar uur later klemgereden in Enschede. De politie loste daarbij waarschuwingsschoten, omdat de verdachten opnieuw dreigden er vandoor te gaan.

Twee personen pleegden woensdagochtend omstreeks half negen een overval op een huis aan de Mergelland in de wijk Woudhuis. Ze droegen zwarte kleding en mogelijk een bivakmuts. Het duo ging er volgens de politie vandoor in een zwarte Fiat 500.

Quote Toen ik de autoruiten ging krabben, zag ik de Fiat van de buurman met piepende banden wegrijden. Hij zat zelf niet achter het stuur Harrie Vriezekolk, buurtbewoner

,,Toen ik de autoruiten ging krabben, zag ik de Fiat van de buurman met piepende banden wegrijden’’, vertelt Mergelland-bewoner Harrie Vriezekolk. ,,De buurman zelf zat niet achter het stuur, maar een blanke man van 20 à 25 jaar met een bos krullen. Voor de rest heb ik niemand zien zitten.’’

Vriezekolk sloeg er verder ook niet echt acht op. Maar toen hij terugkwam van het boodschappen doen, viel al snel het kwartje. ,,Er stond overal politie. Even later begreep ik dat de buren overvallen zijn. Er zou gedreigd zijn met een pistool en vervolgens zijn de daders er dus met de auto van de buurman vandoor gegaan. Ik heb voor de overval niks vreemds gezien, maar een buurvrouw verderop had wel een auto zien staan die hier niet thuishoort. Daar zaten twee mannen in te lachen.’’

Snuffelen

Een andere buurman heeft er niks van meegekregen. ,,Maar het is wel schrikken dat dit zo dichtbij gebeurt en dat op klaarlichte dag.’’ Op straat ging het gewone leven ondertussen weer door. Kinderen waren met een step en bestuurbare auto in de weer. Al hadden ze daar iets minder oog voor toen de politiespeurhond rond kwam snuffelen.

In de wijk waren direct na de overval veel agenten aanwezig. Ook vanuit de lucht werd er meegezocht. De politiehelikopter cirkelde een behoorlijke tijd boven Woudhuis. De verdachten zouden kort na het begin van hun vlucht iets uit de auto hebben gegooid op Salland, een parallelle straat. De forensische opsporingsdienst stelde het voorwerp veilig.

70 kilometer verderop

Terwijl het onderzoek in Apeldoorn aan het eind van de ochtend nog in volle gang was, werd aan de Ans van de Berglaan in Enschede, zo’n 70 kilometer verderop, een auto klem gereden. Vlak voor de aanhouding zijn door omstanders schoten gehoord. De politie bevestigt later op de dag dat er tijdens de achtervolging te voet daarna door de politie en de Koninklijke Marechaussee waarschuwingsschoten zijn gelost: ‘De verdachten zijn in Enschede klemgereden. Zij wilden er opnieuw vandoor gaan.’ Bij de schoten is niemand gewond geraakt.

Een 21-jarige man uit Enschede en een 23-jarige man uit Nijverdal zijn aangehouden. Zij zitten op dit moment vast voor verder onderzoek. De politie kan nog geen uitspraken doen over wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning en of er een buit is gemaakt

