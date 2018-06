Overval op twee winkels in centrum Apeldoorn

De politie stuurde die avond een Burgernet-bericht uit waarin werd opgeroepen uit te zien naar een man. Agenten konden op dat moment nog niet aangeven wat er precies gaande was.

Naar nu blijkt betrof het een overval op de Big Bazar aan de Mariastraat, die rond 17.20 uur plaats had. Een man bedreigde de caissière met 'een wapen of iets wat daar op leek', aldus de politie. Toen de medewerkster de overvalknop in drukte ging de man er lopend vandoor naar de Nieuwstraat. Een medewerker van de winkel zette nog de achtervolging in, maar moest die poging uiteindelijk staken.



Fiets

Korte tijd later kwam er bij de politie opnieuw een melding binnen van een overval. Dit keer was een winkel aan de Hofstraat aan de beurt geweest. Rond 17.45 uur deed een man een greep in de kassa. Bij die overval toonde ook hij een wapen. De dader zou samen met een andere man op de fiets zijn aangekomen bij de winkel. Welke zaak dit betrof, is nog niet duidelijk.