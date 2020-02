Overvallen Apeldoornse juwelier weer open: ‘Het had heel anders kunnen aflopen’

De zaterdag overvallen juwelier Assos Gold in Apeldoorn is weer open. De medewerkster die bij de overval gewond is geraakt, maakt het naar omstandigheden goed.

De juwelierszaak aan de Apeldoornse Hoofdstraat zat een paar dagen dicht na de gewelddadige overval zaterdagmorgen. Om de impact van de overval te verwerken en om de zaken weer op orde te krijgen. Woensdagmiddag ging de deur weer van het slot. De gewonde medewerkster staat echter nog niet in de winkel. De vrouw raakte gewond aan haar beide handen. ,,Ze herstelt thuis van haar verwondingen. Ze wil zelf heel graag weer aan het werk, dit is het liefste wat ze doet. Maar het moet ook kunnen. We doen het rustig aan en bekijken het per dag’’, zegt een woordvoerder van de juwelier woensdagmiddag in de zaak. Alsof er niets gebeurd is, schitteren de sieraden en blinkt het goud in de winkel. Een aantal lege vitrinekasten verraadt echter de brute overval van enige dagen geleden.

Schrik

De schrik zit er goed in bij het team van Assos. De verkoopmedewerkers worden bijgestaan door Slachtofferhulp. ,,Dat helpt en doet goed. Het had heel anders kunnen aflopen als ze op een andere plek was gestoken. Gelukkig is dat niet gebeurd. We hebben de zaak al vijftien jaar. Maar dit hebben we nooit eerder meegemaakt.’’

Overmeesteren

De juwelierszaak in hartje Apeldoorn werd zaterdagochtend even na tienen overvallen. De winkel was net geopend, er waren twee klanten binnen toen een man kwam binnenstormen. Hij gebruikte bij de overval een mes en verwondde een van de twee aanwezige verkoopmedewerksters. Haar collega rende daarop naar buiten en schreeuwde om hulp. Dat was niet aan dovemansoren gericht, Harold uit Apeldoorn bedacht zich geen moment en ging achter de dader aan. Samen met een andere toegesnelde man en vrouw, wist de Apeldoorner de overvaller te overmeesteren. De inmiddels gearriveerde politie kon hierdoor de dader, een 26-jarige man uit Apeldoorn, aanhouden.