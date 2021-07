'Overvallen' paardenfokker in Beekbergen blijkt nu zélf verdachte in wietzaak

video Hennepkwe­ke­rij ontdekt in Arnhems pand van Beekbergse die zondag ‘overval­lers’ verjoeg met hooivork

19:04 In een pand in Arnhem dat eigendom is van de Beekbergse Jacqueline de R. is dinsdagochtend een wietkwekerij met 300 planten aangetroffen. De vrouw is naar eigen zeggen zondag slachtoffer geworden van een poging tot overval bij haar woning in Beekbergen, waarbij ze haar belagers met een hooivork van zich af hield.