Overvaller snackbar in Apeldoorn dreigt met mes: politie speurt nog naar dader

interview Henk Haalboom uit Giethoorn (veroor­deeld voor moord op Pim Overzier uit Apeldoorn) houdt vast aan onschuld

8:38 Henk Haalboom zat meer dan twaalf jaar in de gevangenis, nadat hij schuldig was bevonden aan de moord op Pim Overzier uit Apeldoorn in 2002. Die zou hij hebben begraven in een bos bij Dronten. Sinds juni 2014 is Haalboom vrij man, maar hij wil nog steeds eerherstel. ,,Ik heb het niet gedaan en ik kan het niet hebben gedaan’’, zegt hij. Maar het bewijzen van zijn onschuld gaat niet vanzelf.