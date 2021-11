Overvallers brengen Apeldoornse snackbarketen in lastige spagaat

De overval vrijdagavond op het filiaal aan de Asselsestraat was de twaalfde keer in iets minder dan elf jaar tijd dat er een Charly ongewenst bezoek kreeg. Een gemiddelde van meer dan één per jaar. Met de kanttekening dat het in de eerste maanden van 2011 liefst vier keer raak was. En dat de snackbarketen met tien zaken de grootste is in de gemeente Apeldoorn. Ze loopt dus een grotere kans loopt om slachtoffer te worden.