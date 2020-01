Overvallers dwingen jongeman naar pinautomaat te lopen in Apeldoorn

OM eist half jaar cel na fatale botsing met fietser in Apeldoorn: te hard gereden onder invloed cannabis

13:02 Voor het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop heeft het Openbaar Ministerie tegen een 26-jarige man Apeldoorner 12 maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk geëist. Plus twee jaar niet rijden. De verdachte reed rond 01.00 uur op 25 februari 2018 op de Oost Veluweweg. Met een veel te hoge snelheid haalde hij twee auto’s in. Het 38-jarige slachtoffer stak met zijn fiets ter hoogte van de Laan van de Dierenriem over en kwam daar in botsing met de VW Golf van de verdachte.