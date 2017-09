Overvallers juwelier Apeldoorn stelen vermoedelijk vaker auto's in Deventer

CDA: Veluwe ontzien essentieel in discussie vliegroute

10:57 Niet alleen nu maar ook in de nabije toekomst moet de Veluwe worden ontzien. Dat stellen de CDA-fracties op de Veluwe in een gezamenlijk pleidooi, waarmee ze hun woordvoerder in de Tweede Kamer morgen munitie meegeven in de discussie over de discussie in de Kamer over de Lelystad-vliegroutes.