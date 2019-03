Özbaktat vindt boete laden en lossen niet terecht

Het is niet voor het eerst dat de supermarkteigenaar onder vuur ligt. Vorig jaar moest hij ook al vijftienhonderd euro overmaken naar de gemeente omdat hij anderhalf uur te vroeg open was gegaan op tweede pinksterdag. Deze keer vorderde de gemeente duizend euro bij hem in. Reden voor Erol om naar de onafhankelijke bezwarencommissie te stappen.

Dwangsommen

De gemeente had hem in september al dwangsommen boven het hoofd gehangen om af te dwingen dat hij zich aan de laad- en lostijden houdt en hij had daar geen bezwaar tegen gemaakt. Daardoor staat het betalen van de dwangsom nu niet ter discussie, zegt de gemeentejuriste.

Vraag

Of hij in overtreding was is echter maar de vraag, vindt Erol. Dat hij van de gemeente niet mag laden en lossen op bepaalde uren is slechts omdat hij op die tijden binnen bepaalde geluidsnormen moet blijven. En wie zegt dat hij wel meer geluid veroorzaakte? De ambtenaar heeft zich niet bekendgemaakt, er zijn geen foto's van hoe of wat er werd gelost en in plaats van geluidsmetingen te doen heeft de gemeente een theoretische berekening van het geluid gemaakt. Is dat wel voldoende? ,,Je zou ook kunnen zeggen dat er überhaupt geen sprake is van een overtreding’’, oppert de bezwarencommissie.