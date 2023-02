Özen (32) leerde van chef-kok Ron Blaauw en zet nu Turkse smaken op tafel

indebuurt.nl“Mensen missen de smaken van thuis”, weet Özen Brummel (32). “Want zoals je moeder het maakte is toch het lekkerst.” Om die reden begon Özen thuis met het bereiden van traditionele Turkse pasta’s en soep. De recepten kwamen van haar moeder. Maar echt koken leerde ze in de keuken van sterrenchef Ron Blaauw.

Disclaimer: dit interview is afgenomen en uitgewerkt vóór de zware aardbeving in Turkije en Syrië van 6 februari. Özen heeft familie in Turkije, maar die is ongedeerd. Wel leeft ze intens mee met alle slachtoffers en nabestaanden.

Hoe komt een vrouw uit het Turkse Kusadasi nou weer terecht in de keuken van Nederlands topchef Ron Blaauw? “Ik had dit ook allemaal niet van tevoren zo bedacht”, lacht Özen. “Als klein meisje kookte ik wel maar ik wilde ook graag naar de theaterschool.” Haar moeder zag liever dat ze op een kantoor ging werken. Maar Özen zag dat niet zitten: “Ik wilde zien, voelen en doen. Dat is lastig op kantoor.”

Militaire precisie

Op haar negentiende vertrok Özen naar Istanbul om daar aan de Culinary Arts Academy (MSA) te gaan studeren. “Les krijgen en koken ging daar echt volgens militaire precisie”, vertelt Özen. “Elke morgen stond iedereen in het gareel en inspecteerde de chefs of we er netjes uitzagen en of onze nagels kort en schoon waren.”

Volledig scherm Özen Brummel in haar keuken – Foto: indebuurt

Ene zinnetje Nederlands

De Turkse kookacademie staat hoog aangeschreven en ontving ook sterrenchefs van over de hele wereld voor het geven van workshops. Zo kwam het dat Özen op een dag les kreeg van de Nederlandse chef-kok Ron Blaauw. “Mijn zus woonde in Nederland”, vertelt Özen. “En het ene zinnetje Nederlands dat ik daardoor kende kwam nu heel goed uit. Ik vroeg aan chef Blaauw ‘Is dat lekker?’ en zo had ik gelijk zijn attentie.” Blaauw vertelde de studenten dat ze met het opleidingsniveau van deze school overal ter wereld werk bij sterrenrestaurants konden vinden.

Bericht aan chef Blaauw

En dat laatste had Özen altijd onthouden. Bij een bezoek aan haar zus in Nederland ontmoet Özen haar huidige man en ze besluiten al snel hun leven te gaan delen. “In 2013 kwam ik in Nederland wonen en wilde ik heel graag aan het werk. Ik besloot chef Blaauw een bericht te sturen. Zoiets als: ‘Ik kom naar Nederland. Mag ik bij jou werken?’. Mijn man en ik hadden niet veel vertrouwen dat dit ging lukken. Maar tot ons beider verbazing was het antwoord positief en kon ik direct beginnen.”

Koken en Nederlands leren

Özen gaat aan de slag bij Ron Gastrobar in Amsterdam. “Het was een geweldige tijd”, vertelt ze. “Ik stond aan de koude kant en deed vooral vegetarische- en visgerechten. Maar ik leerde ook nieuwe dingen zoals patisserie. Door mijn opleiding had ik een hoog niveau maar in Ron Gastrobar leerde ik echt met structuur, goed, snel en netjes koken. En Nederlands natuurlijk.” Want ondanks dat de voertaal door de vele nationaliteiten in de keuken Engels is, wil Özen graag de taal van haar nieuwe thuisland leren.

Volledig scherm Producten van Zenchefkitchen – Eigen foto

Eigen smaak

“Na twee jaar in Amsterdam wilde ik graag dichter bij huis werken”, vertelt Özen. “Ik stuurde een berichtje naar toenmalig sterrenrestaurant De Leest in Vaassen.” Ook daar kon Özen direct aan de slag. Na een relatief korte periode bij De Leest maakte Özen de overstap naar de keuken van camping De Wildhoeve in Emst. “Daar werd ik chef-kok en kreeg ik de leiding over de keuken en het menu. We kookten vooral met lokale producten. Maar de toegankelijke gerechten kregen wel mijn eigen smaak door de sausjes en bijgerechten.” Met de keuzes voor het menu en het bereiden sleept Özen met haar keukenbrigade van De Wildhoeve ook nog het keurmerk voor ambachtelijk koken van Euro-Toques binnen.

Weer de keuken in

In de vier jaar bij De Wildhoeve verandert er veel. Na het de komst van haar twee kinderen vindt Özen het steeds lastiger haar werk te combineren met het moederschap. “Ik koos ervoor om te stoppen als chef-kok”, vertelt ze. Eenmaal thuis ging Özen toch weer de keuken in. Niet alleen om te koken voor haar gezin maar ook voor anderen.

Smaken van thuis

“Omdat ik merkte dat Turkse mensen hier de smaken van thuis missen, begon ik met het maken van (gedroogde) Turkse pasta en bouillonpoeder voor soep.” De producten vliegen de keuken uit en er komt ook vraag naar andere dingen zoals gemarineerde olijven en groenten in het zuur. “Zelf vind ik Nederlandse jam niet zo lekker”, bekent Özen. “Dus ik begon ook met het maken van jam met fruit van het seizoen. En ook daar zijn mensen enthousiast over.”

Koken met Zenchefkitchen

In haar bijkeuken heeft Özen genoeg ruimte om te koken en de pasta te laten drogen. Via haar Instagramaccount @zenchefkitchen houdt ze geïnteresseerden op de hoogte van wat ze gaat koken. Mensen kunnen daar terecht voor een bestelling. Daarnaast maakt Özen ook filmpjes van hoe ze de gerechten klaarmaakt en beantwoordt vragen van volgers met betrekking tot koken.

Perfect te combineren

Heel wat anders dan in de keuken van een sterrenchef?! “Ik mis het soms wel maar een hectische baan als chef-kok past nu niet in mijn leven. Zenchefkitchen is perfect te combineren met mijn gezin en daar word ik heel blij van.”

